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Фроликов Михаил Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Фроликов Василий Петров

Мать: Фроликова Мария Гавриилова

Смерть
1984
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