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Фроликов Михаил Васильев
Фроликов Михаил Васильев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
1984
Пол
Мужской
Отец
Фроликов Василий Петров
Мать
Фроликова Мария Гавриилова
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Фроликов Василий Петров
Мать:
Фроликова Мария Гавриилова
Смерть
1984
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