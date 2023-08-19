Булатов Афонасий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Булатов Иван Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Булатов Емельян Афанасьев
Мать ребёнка: Булатова Пелагея Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Булатов Игнатий Афанасьев
Мать ребёнка: Булатова Пелагея Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Булатова Пелагея Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Домника Афанасьева
Мать ребёнка: Булатова Пелагея Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1819