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Булатов Афонасий Иванов

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Булатов Иван Сергеев

Мать: Булатова Евдокия Семенова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Булатов Емельян Афанасьев

Мать ребёнка: Булатова Пелагея Козьмина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Булатов Игнатий Афанасьев

Мать ребёнка: Булатова Пелагея Козьмина

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Булатова Пелагея Козьмина

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Домника Афанасьева

Мать ребёнка: Булатова Пелагея Козьмина

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Пелагея Козьмина

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1819
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
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