Фролов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1990

Сын: Фролов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Фролова Людмила Павловна

Рождение ребёнка
08.03.1992

Сын: Фролов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Фролова Людмила Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Людмила Павловна

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