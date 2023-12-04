Фролов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1990
Сын: Фролов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Фролова Людмила Павловна
Рождение ребёнка
08.03.1992
Сын: Фролов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Фролова Людмила Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Людмила Павловна