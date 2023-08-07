Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Павел Иванович

Мать: Афимья Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Матрена Мартыновна

Отец ребёнка: Мартын Степанович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Дарья Мартыновна

Отец ребёнка: Мартын Степанович

Рождение ребёнка
01.11.1799

Сын: Михаил Мартынович

Отец ребёнка: Мартын Степанович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ульяна Мартыновна

Отец ребёнка: Мартын Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартын Степанович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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