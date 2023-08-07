Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Павел Иванович
Мать: Афимья Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрена Мартыновна
Отец ребёнка: Мартын Степанович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Дарья Мартыновна
Отец ребёнка: Мартын Степанович
Рождение ребёнка
01.11.1799
Сын: Михаил Мартынович
Отец ребёнка: Мартын Степанович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ульяна Мартыновна
Отец ребёнка: Мартын Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартын Степанович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно