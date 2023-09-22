Барышева Александра Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышева Александра Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1918

Дата смерти

12.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1949

Сын: Барышев Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Барышев Прокофий Петрович

Рождение ребёнка
12.08.1951

Дочь: Барышева Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Барышев Прокофий Петрович

Рождение ребёнка
07.08.1955

Сын: Барышев Александр Прокофьевич

Отец ребёнка: Барышев Прокофий Петрович

Смерть
12.03.1992
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