Барышева Александра Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1918
Дата смерти12.03.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1949
Сын: Барышев Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Барышев Прокофий Петрович
Рождение ребёнка
12.08.1951
Дочь: Барышева Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Барышев Прокофий Петрович
Рождение ребёнка
07.08.1955
Сын: Барышев Александр Прокофьевич
Отец ребёнка: Барышев Прокофий Петрович
Смерть
12.03.1992