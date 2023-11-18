Малышев Алексей Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1910 ст.
Дочь: Малышева Юлия Алексеева
Мать ребёнка: Малышева Домника Герасимова
Рождение ребёнка
17.05.1910 ст.
Дочь: Малышева Елена Алексеева
Мать ребёнка: Малышева Домника Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно