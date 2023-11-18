Малышев Алексей Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалышев Алексей Иоаннов

Малышев Алексей Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1910 ст.

Дочь: Малышева Юлия Алексеева

Мать ребёнка: Малышева Домника Герасимова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1910 ст.

Дочь: Малышева Елена Алексеева

Мать ребёнка: Малышева Домника Герасимова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Домника Герасимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close