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Ботяновский Франц Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Ботяновский Иван (Ян) Стефанович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Отставной служащий Гренадерского полка, младший полковой писарь.
Место жительства
Неизвестно
Рудня, Смолевичский район, Минская область
Бракосочетание
1865

Жена: Рведцкая-Рыдлевская Екатерина Иосифовна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Ботяновский Павел Францевич

Мать ребёнка: Рведцкая-Рыдлевская Екатерина Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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