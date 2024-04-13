Ботяновский Франц Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Ботяновский Иван (Ян) Стефанович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Отставной служащий Гренадерского полка, младший полковой писарь.
Место жительства
Неизвестно
Рудня, Смолевичский район, Минская область
Бракосочетание
1865
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ботяновский Павел Францевич
Мать ребёнка: Рведцкая-Рыдлевская Екатерина Иосифовна
Смерть
Неизвестно