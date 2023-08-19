Митькина (Шерстнева) Зинаида Борисовна
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
После замужества проживала в Тюринке
Рождение ребёнка
18.02.1942
Сын: Митькин Владислав Никитович
Отец ребёнка: Митькин Никита Егорович
Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
В 1971г. переехал в г.Плавск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1997