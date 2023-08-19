Митькина (Шерстнева) Зинаида Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митькина (Шерстнева) Зинаида Борисовна

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Место рождения

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
После замужества проживала в Тюринке
Рождение ребёнка
18.02.1942

Сын: Митькин Владислав Никитович

Отец ребёнка: Митькин Никита Егорович

Тюринка, Плавский муниципальный район, Тульская область
В 1971г. переехал в г.Плавск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митькин Никита Егорович

Смерть
1997
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