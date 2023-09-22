Худякова (...) Улита (Анилина) Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худякова (...) Улита (Анилина) Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Худяков Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Худяков Сергей Нестеров

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Худяков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Худяков Сергей Нестеров

Рождение ребёнка
1810

Сын: Худяков Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Худяков Сергей Нестеров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Сергей Нестеров

Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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