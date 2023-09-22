Худякова (...) Улита (Анилина) Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Худяков Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Худяков Сергей Нестеров
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Худяков Сергей Нестеров
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Худяков Сергей Нестеров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно