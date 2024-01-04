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Скударева Неонилла Ависентьева

Место рождения

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

1860

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Скударев Стефан Борисович

Отец ребёнка: Скударев Борис Иовлев

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Вера Борисовна

Отец ребёнка: Скударев Борис Иовлев

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Борисовна

Отец ребёнка: Скударев Борис Иовлев

Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скударев Борис Иовлев

Место жительства
Неизвестно
Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
1860
Щельпино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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