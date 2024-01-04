Скударева Неонилла Ависентьева
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Скударев Стефан Борисович
Отец ребёнка: Скударев Борис Иовлев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Вера Борисовна
Отец ребёнка: Скударев Борис Иовлев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Борисовна
Отец ребёнка: Скударев Борис Иовлев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1860