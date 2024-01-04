Горшкова (Горшкова) Мария Андриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова (Горшкова) Мария Андриановна

Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

18.07.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

До 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1912 ст.

Отец: Горшков Андриан Сергеевич

Мать: Горшкова Феодосия Титовна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
20.07.1912 ст.
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Горшков Адриан Сергеевич. Отец. Казак Яманского посёлка Горшкова Феодосия Титовна. Мать Железнов Илья Фёдорович. Восприемник. Казак... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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