Горшкова (Горшкова) Мария Андриановна
Место рождения
Дата рождения18.07.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1912 ст.
Крещение
20.07.1912 ст.
Священник Александр Астраханский. И. д. псаломщика Евфимий Станоткин Горшков Адриан Сергеевич. Отец. Казак Яманского посёлка Горшкова Феодосия Титовна. Мать Железнов Илья Фёдорович. Восприемник. Казак... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно