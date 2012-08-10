Канева Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канева Мария Александровна

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Место рождения

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Дата рождения

10.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.2012

Отец: Канев Александр Викторович

Мать: Канева Ольга Александровна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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