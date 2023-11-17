Агрофина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евгения Платоновна
Отец ребёнка: Платон Ильин
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Феодосия Платоновна
Отец ребёнка: Платон Ильин
Рождение ребёнка
1845
Сын: Егор Платонович
Отец ребёнка: Платон Ильин
Рождение ребёнка
1848
Сын: Козьма Платонович
Отец ребёнка: Платон Ильин
Рождение ребёнка
1857
Сын: Степан Платонов
Отец ребёнка: Платон Ильин
Рождение ребёнка
1867
Сын: Конторин Никита Платонович
Отец ребёнка: Платон Ильин
Смерть
Неизвестно
В 10 ревизии 1858г.есть. д. Ермониха