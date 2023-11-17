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Агрофина Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евгения Платоновна

Отец ребёнка: Платон Ильин

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Феодосия Платоновна

Отец ребёнка: Платон Ильин

Рождение ребёнка
1845

Сын: Егор Платонович

Отец ребёнка: Платон Ильин

Рождение ребёнка
1848

Сын: Козьма Платонович

Отец ребёнка: Платон Ильин

Рождение ребёнка
1857

Сын: Степан Платонов

Отец ребёнка: Платон Ильин

Рождение ребёнка
1867

Сын: Конторин Никита Платонович

Отец ребёнка: Платон Ильин

Смерть
Неизвестно
В 10 ревизии 1858г.есть. д. Ермониха
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