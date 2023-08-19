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Екатерина Алексеевна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

02.11.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

До 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
02.11.1907 ст.

Отец: Алексей Николаевич

Мать: Александра Филипповна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Ильинская церковь, Черма 02.11.1907 Чермы Екатерина Алексеевна отец крестьянин Алексей Николаевич мать жена Александра Филипповна крестьянин Егор Васильевич жена Анисия Амвросиевна ЦГИА СПб. ф.19 оп... Показать все
Смерть
Неизвестно
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