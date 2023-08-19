Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.11.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1907 ст.
Отец: Алексей Николаевич
Мать: Александра Филипповна
Ильинская церковь, Черма 02.11.1907 Чермы Екатерина Алексеевна отец крестьянин Алексей Николаевич мать жена Александра Филипповна крестьянин Егор Васильевич жена Анисия Амвросиевна ЦГИА СПб. ф.19 оп... Показать все
Смерть
Неизвестно