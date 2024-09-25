Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феофилакт Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1902 ст.
Отец ребёнка: Феофилакт Васильевич
Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
восприемники деревни Бородина крестьянский сын Иван Феофилактов и той же деревни крестьянская девица Мария Феофилактова
Смерть
Неизвестно