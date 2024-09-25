Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феофилакт Васильевич

Рождение ребёнка
01.03.1902 ст.

Сын: Василий Феофилактович

Отец ребёнка: Феофилакт Васильевич

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
восприемники деревни Бородина крестьянский сын Иван Феофилактов и той же деревни крестьянская девица Мария Феофилактова
Смерть
Неизвестно

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