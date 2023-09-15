Королёв Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1949
Отец: Королёв Николай
Мать: Королёва Анна
Рождение ребёнка
27.12.1983
Дочь: Зотова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Королёва Жанна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Королёва Жанна Алексеевна
Смерть
Неизвестно