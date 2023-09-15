Королёв Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёв Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1949

Отец: Королёв Николай

Мать: Королёва Анна

Рождение ребёнка
27.12.1983

Дочь: Зотова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Королёва Жанна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Королёва Жанна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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