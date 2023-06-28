Кривошеева Валентина Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеева Валентина Романовна

Кривошеева Валентина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривошеев Роман

Мать: Кривошеева Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close