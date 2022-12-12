Беляев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения26.06.1925
Дата смерти10.01.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1937 по 1942
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Место жительства
С 1943 по 1945
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
10.01.1970
Место жительства
По 1970