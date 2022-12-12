Беляев Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Павел Иванович

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Место рождения

Челищево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.06.1925

Дата смерти

10.01.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Челищево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1937 по 1942
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Место жительства
С 1943 по 1945
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
10.01.1970
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1970
Москва, город федерального значения Москва
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