Гавшина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1956
Дата смерти16.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1956
Отец: Гавшин Иван Степанович
Мать: Гавшина Нина Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.04.2021