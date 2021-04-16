Гавшина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавшина Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1956

Дата смерти

16.04.2021

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1956

Отец: Гавшин Иван Степанович

Мать: Гавшина Нина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.04.2021
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