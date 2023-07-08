Лепехин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепехин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1991

Дочь: Лепехина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Лепехина Светлана Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепехин Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Лепехина Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепехина Светлана Александровна

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