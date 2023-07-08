Лепехин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1991
Дочь: Лепехина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Лепехина Светлана Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепехин Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Лепехина Светлана Александровна
Бракосочетание
Неизвестно