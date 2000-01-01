Бабушкина (Гетман) Галина Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина (Гетман) Галина Лукьяновна

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Место рождения

Московская обл. Ногинский р-н .с. Стромынь

Дата рождения

03.04.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1945 г.р.

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1943

Отец: Никифоров Алексей Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Московская обл. Ногинский р-н .с. Стромынь
Рождение ребёнка
08.07.1977

Сын: Бабушкин Олег Андреевич

Отец ребёнка: Бабушкин Андрей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Андрей Викторович

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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