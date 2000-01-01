Бабушкина (Гетман) Галина Лукьяновна
Место рожденияМосковская обл. Ногинский р-н .с. Стромынь
Дата рождения03.04.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1943
Отец: Никифоров Алексей Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Московская обл. Ногинский р-н .с. Стромынь
Рождение ребёнка
08.07.1977
Отец ребёнка: Бабушкин Андрей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно