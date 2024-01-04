Передних Иван Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
07.07.1956
Дочь: Передних Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1962
Дочь: Передних Ольга Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Передних Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно