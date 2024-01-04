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Передних Иван Матвеевич

Место рождения

Новоселье, Гордеевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Передних-Передня Матвей Емельянович

Мать: Сапоцких Парасковья Федоровна

Новоселье, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
07.07.1956

Дочь: Передних Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1962

Дочь: Передних Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Передних Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Передних Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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