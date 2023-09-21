Иванилов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванилов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванилов Герасим Григорьевич

Мать ребёнка: Иванилова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванилов Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Иванилова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванилова ?

Смерть
Неизвестно
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