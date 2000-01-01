Передерий Валерий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1975
Дочь: Передерий Лилия Валерьевна
Мать ребёнка: Круть Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
07.05.1981
Дочь: Передерий Валерия Валерьевна
Мать ребёнка: Круть Вера Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Круть Вера Алексеевна