Передерий Валерий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передерий Валерий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1975

Дочь: Передерий Лилия Валерьевна

Мать ребёнка: Круть Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
07.05.1981

Дочь: Передерий Валерия Валерьевна

Мать ребёнка: Круть Вера Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Круть Вера Алексеевна

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