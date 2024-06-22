Дергунова (Королёва) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дергунов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Дергунов Семён Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дергунова) Любовь Семёновна
Отец ребёнка: Дергунов Семён Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дергунова) Надежда Семёновна
Отец ребёнка: Дергунов Семён Ермолаевич
Рождение ребёнка
18.07.1935
Дочь: Михаленко (Дергунова) Вера Семёновна
Отец ребёнка: Дергунов Семён Ермолаевич
село Руполька, Аромашевский район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно