Дергунова (Королёва) Анна Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дергунова (Королёва) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дергунов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Дергунов Семён Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дергунова) Любовь Семёновна

Отец ребёнка: Дергунов Семён Ермолаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дергунова) Надежда Семёновна

Отец ребёнка: Дергунов Семён Ермолаевич

Рождение ребёнка
18.07.1935

Дочь: Михаленко (Дергунова) Вера Семёновна

Отец ребёнка: Дергунов Семён Ермолаевич

село Руполька, Аромашевский район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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