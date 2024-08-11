Шабельская София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабельская София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1847

Сын: Шабельский Павел Иванович

Отец ребёнка: Шабельский Иван Павлович

Рождение ребёнка
01.02.1851

Сын: Шабельский Петр Иванович

Отец ребёнка: Шабельский Иван Павлович

Рождение ребёнка
23.07.1858

Сын: Шабельский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Шабельский Иван Павлович

Смерть
Неизвестно

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