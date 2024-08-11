Шабельская София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1847
Сын: Шабельский Павел Иванович
Отец ребёнка: Шабельский Иван Павлович
Рождение ребёнка
01.02.1851
Отец ребёнка: Шабельский Иван Павлович
Рождение ребёнка
23.07.1858
Сын: Шабельский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Шабельский Иван Павлович
Смерть
Неизвестно