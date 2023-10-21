Толкунова Марина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкунова Марина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1931

Дочь: Авдеева Мария Павловна

Отец ребёнка: Толкунов Павел Алексеевич

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толкунов Иван Павлович

Отец ребёнка: Толкунов Павел Алексеевич

Бряньково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толкунов Василий Павлович

Отец ребёнка: Толкунов Павел Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкунов Павел Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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