Толкунова Марина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1931
Дочь: Авдеева Мария Павловна
Отец ребёнка: Толкунов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Толкунов Павел Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толкунов Василий Павлович
Отец ребёнка: Толкунов Павел Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно