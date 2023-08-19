Изосим Фёдоров
Место рождения
Дата рожденияДо 1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1640
Переселяется в Сибирь из Палевиц.
Рождение
До 1640
Отец: Фёдор (Федот) Микитин
Мать: не указана
Деревня Палевицы над рекою над Вычегдою, двор пуст бобыльской Изосимко Федорова сына, а он сшёл в Сибирь и з женою во 7148 г, а детей нет. (Писцовые и переписные книги Яренского уезда, 1646 г.)
Рождение ребёнка
До 1648
Сын: Семён Изосимов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1653
Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Поселился в вотчине митрополита Тобольского и Сибирского в Покровской (Щучья тож) слободе Тобольского уезда. Упоминается среди крестьян Покровской слободы вместе с детьми Семёном, Насоном и Евсеем. И... Показать все
Работа или профессия
1662
Вотчинный крестьянин митрополита Тобольского и Сибирского в Покровской слободе Тобольского уезда.
Рождение ребёнка
До 1665
Сын: Насон Изосимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсей Изосимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно