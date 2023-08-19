Изосим Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзосим Фёдоров

Изосим Фёдоров

Место рождения

Палевицы, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

До 1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1640
Палевицы, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Переселяется в Сибирь из Палевиц.
Рождение
До 1640

Отец: Фёдор (Федот) Микитин

Мать: не указана

Палевицы, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Деревня Палевицы над рекою над Вычегдою, двор пуст бобыльской Изосимко Федорова сына, а он сшёл в Сибирь и з женою во 7148 г, а детей нет. (Писцовые и переписные книги Яренского уезда, 1646 г.)
Рождение ребёнка
До 1648

Сын: Семён Изосимов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1653
Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Поселился в вотчине митрополита Тобольского и Сибирского в Покровской (Щучья тож) слободе Тобольского уезда. Упоминается среди крестьян Покровской слободы вместе с детьми Семёном, Насоном и Евсеем. И... Показать все
Работа или профессия
1662
Вотчинный крестьянин митрополита Тобольского и Сибирского в Покровской слободе Тобольского уезда.
Рождение ребёнка
До 1665

Сын: Насон Изосимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсей Изосимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close