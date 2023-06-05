Радзиховский Фишель Шлемович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1918
Сын: Радзиховский Эля Фишелевич
Мать ребёнка: Радзиховская Ципа Элевна
Рождение ребёнка
27.01.2019
Сын: Радзиховский Семен Фишелевич
Мать ребёнка: Радзиховская Ципа Элевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иохелес Александра Фишелевна
Мать ребёнка: Радзиховская Ципа Элевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радзиховский Cемен
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно