Радзиховский Фишель Шлемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радзиховский Фишель Шлемович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1918

Сын: Радзиховский Эля Фишелевич

Мать ребёнка: Радзиховская Ципа Элевна

Рождение ребёнка
27.01.2019

Сын: Радзиховский Семен Фишелевич

Мать ребёнка: Радзиховская Ципа Элевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иохелес Александра Фишелевна

Мать ребёнка: Радзиховская Ципа Элевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радзиховский Cемен

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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