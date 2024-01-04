Серегина Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1958
Рождение ребёнка
30.05.1980
Сын: Серегин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Серегин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1982
Дочь: Сорокина Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Серегин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1989
Дочь: Серегина Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Серегин Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно