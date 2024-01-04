Серегина Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серегина Любовь Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1958

Отец: Карманов Василий Федорович

Мать: Карманова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
30.05.1980

Сын: Серегин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Серегин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1982

Дочь: Сорокина Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Серегин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1989

Дочь: Серегина Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Серегин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серегин Владимир Иванович

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