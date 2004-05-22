Пилипенко(Маркова) (Маркова) Прасковья (Панна) Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко(Маркова) (Маркова) Прасковья (Панна) Куприяновна

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Место рождения

Акмолинский район,Казахстан

Дата рождения

29.11.1926

Дата смерти

22.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилипенко Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
28.09.1949

Дочь: Пилипенко(Викторова) (Пилипенко) Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Пилипенко Григорий Николаевич

Смерть
22.05.2004
Причина смерти: Онкология(рак груди)

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