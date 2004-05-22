Пилипенко(Маркова) (Маркова) Прасковья (Панна) Куприяновна
Место рожденияАкмолинский район,Казахстан
Дата рождения29.11.1926
Дата смерти22.05.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1949
Дочь: Пилипенко(Викторова) (Пилипенко) Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Пилипенко Григорий Николаевич
Смерть
22.05.2004
Причина смерти: Онкология(рак груди)