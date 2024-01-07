1 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
г. Красносельск (Чамбарак), Росийская Империя. (текущая Армения)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жабин Иван Никитич (Никитов)
Отец ребёнка: Жабин Zhabin Jabin Никита Александрович Nikita
г. Красносельск (Чамбарак), Росийская Империя. (текущая Армения)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жабин Федор Никитич (Никитов)
Отец ребёнка: Жабин Zhabin Jabin Никита Александрович Nikita
г. Красносельск (Чамбарак), Росийская Империя. (текущая Армения)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно