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1 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жабин Григорий Никитич (Никитов)

Отец ребёнка: Жабин Zhabin Jabin Никита Александрович Nikita

г. Красносельск (Чамбарак), Росийская Империя. (текущая Армения)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жабин Иван Никитич (Никитов)

Отец ребёнка: Жабин Zhabin Jabin Никита Александрович Nikita

г. Красносельск (Чамбарак), Росийская Империя. (текущая Армения)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жабин Федор Никитич (Никитов)

Отец ребёнка: Жабин Zhabin Jabin Никита Александрович Nikita

г. Красносельск (Чамбарак), Росийская Империя. (текущая Армения)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабин Zhabin Jabin Никита Александрович Nikita

Смерть
Неизвестно
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