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Ефремов Владимир Петрович

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

14.05.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
11.05.1976

Дочь: Пискун Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Ефремова Тамара Петровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.08.1978

Сын: Пискун Василий Александрович

Мать ребёнка: Ефремова Тамара Петровна

Пея, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Тамара Петровна

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