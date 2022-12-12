Ефремов Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения14.05.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1976
Дочь: Пискун Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Ефремова Тамара Петровна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.08.1978
Сын: Пискун Василий Александрович
Мать ребёнка: Ефремова Тамара Петровна
Пея, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Тамара Петровна