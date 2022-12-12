Решетняк Николай Ильич
Место рожденияс.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Дата рождения16.09.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Бракосочетание
23.06.1962
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
21.05.1976
Дочь: Азизова Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Решетняк Надежда Серафимовна
Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край