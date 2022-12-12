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Решетняк Николай Ильич

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Место рождения

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края

Дата рождения

16.09.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Бракосочетание
23.06.1962

Жена: Решетняк Надежда Серафимовна

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
21.05.1976

Дочь: Азизова Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Решетняк Надежда Серафимовна

Прикумское, Минераловодский, Ставропольский край
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