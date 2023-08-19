Зайкова (Никонова) Евгения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайкова (Никонова) Евгения Павловна

Место рождения

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

06.01.1896

Дата смерти

18.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896

Отец: Никонов Павел Осипович

Мать: Никонова Александра Афанасьевна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Ковальчук Александра Васильевна

Отец ребёнка: Зайков Василий Федорович

Рождение ребёнка
16.12.1923

Дочь: Миронец Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Зайков Василий Федорович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Зайков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Зайков Василий Федорович

Рождение ребёнка
09.03.1928

Дочь: Митрофанова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Зайков Василий Федорович

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.09.1930

Дочь: Мазырина Вера Васильевна

Отец ребёнка: Зайков Василий Федорович

Рождение ребёнка
27.12.1934

Сын: Зайков Борис Васильевич

Отец ребёнка: Зайков Василий Федорович

Рождение ребёнка
?.09.1940

Дочь: Зайкова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Зайков Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайков Василий Федорович

Смерть
18.11.1984
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