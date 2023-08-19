Зайкова (Никонова) Евгения Павловна
Место рождения
Дата рождения06.01.1896
Дата смерти18.11.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1896
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Ковальчук Александра Васильевна
Отец ребёнка: Зайков Василий Федорович
Рождение ребёнка
16.12.1923
Дочь: Миронец Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Зайков Василий Федорович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Зайков Василий Федорович
Рождение ребёнка
09.03.1928
Дочь: Митрофанова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Зайков Василий Федорович
Рождение ребёнка
10.09.1930
Дочь: Мазырина Вера Васильевна
Отец ребёнка: Зайков Василий Федорович
Рождение ребёнка
27.12.1934
Отец ребёнка: Зайков Василий Федорович
Рождение ребёнка
?.09.1940
Дочь: Зайкова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Зайков Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.11.1984