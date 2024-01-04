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Беляев Леонид Андреевич

Место рождения

Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область

Дата рождения

10.06.1924

Дата смерти

23.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.12.1947

Дочь: Беляева Любовь Леонидовна

Мать ребёнка: Беляева Зинаида Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.06.1955

Дочь: Кремнева Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Беляева Зинаида Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Зинаида Павловна

Смерть
23.04.1985
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