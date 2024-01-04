Беляев Леонид Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.06.1924
Дата смерти23.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1947
Дочь: Беляева Любовь Леонидовна
Мать ребёнка: Беляева Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
14.06.1955
Дочь: Кремнева Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Беляева Зинаида Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Зинаида Павловна
Смерть
23.04.1985