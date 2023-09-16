Истомахина Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомахина Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1982

Дочь: Истомахина Мария Александровна

Отец ребёнка: Истомахин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
06.06.1986

Сын: Истомахин Василий Александрович

Отец ребёнка: Истомахин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомахин Александр Николаевич

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