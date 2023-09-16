Истомахина Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1982
Дочь: Истомахина Мария Александровна
Отец ребёнка: Истомахин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
06.06.1986
Сын: Истомахин Василий Александрович
Отец ребёнка: Истомахин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно