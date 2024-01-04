Самсонов Нифант Ефимов
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
10 лет в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив) Нифант, Нефоттий, Нифатий
Военная служба
25.12.1915
Самсонов Нифатий Ефимович Ранен/контужен. Именные списки потерь ефрейтор 126-й пехотный Рыльский полк Место выбытия п.Рактино 25.12.1915 Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №1619... Показать все
Смерть
Неизвестно