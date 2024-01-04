Самсонов Нифант Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Нифант Ефимов

Место рождения

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Самсонов Ефим Лазарев

Мать: Самсонова Пелагия Афанасьева

Ильино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1897 году Всемирная перепись населения Тобольская губерния Ялуторовский уезд Саламатовская волость деревня Ильина (Тобольский архив) Нифант, Нефоттий, Нифатий
Военная служба
25.12.1915
Самсонов Нифатий Ефимович Ранен/контужен. Именные списки потерь ефрейтор 126-й пехотный Рыльский полк Место выбытия п.Рактино 25.12.1915 Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд №1619... Показать все
Смерть
Неизвестно
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