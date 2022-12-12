Медведев Иван Матвеев
Место рождения
Дата рождения24.06.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1818
Бракосочетание
03.02.1846
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Медведева Домна Митрофанова
Рождение ребёнка
06.05.1851
Дочь: Сизова Ирина Иванова
Мать ребёнка: Медведева Домна Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Медведева Домна Митрофанова
Смерть
Неизвестно