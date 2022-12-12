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Медведев Иван Матвеев

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.06.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1818

Отец: Медведев Матвей Сидоров

Мать: Медведева Прасковья Васильева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
03.02.1846

Жена: Медведева Домна Митрофанова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Медведева Домна Митрофанова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.05.1851

Дочь: Сизова Ирина Иванова

Мать ребёнка: Медведева Домна Митрофанова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Медведева Домна Митрофанова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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