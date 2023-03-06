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Шаклеин Иван Зиновьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Шаклеин Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Шаклеин Емельян Иванович

Мать ребёнка: Шаклеина Евфимия Никитина

Рождение ребёнка
1772

Сын: Шаклеин Лукельян Иванович

Мать ребёнка: Шаклеина Евфимия Никитина

Рождение ребёнка
1776

Сын: Шаклеин Фирст Иванович

Мать ребёнка: Шаклеина Евфимия Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаклеина Евфимия Никитина

Смерть
Неизвестно
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