Шаклеин Иван Зиновьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Шаклеин Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Шаклеина Евфимия Никитина
Рождение ребёнка
1772
Сын: Шаклеин Лукельян Иванович
Мать ребёнка: Шаклеина Евфимия Никитина
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Шаклеина Евфимия Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно