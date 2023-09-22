Ларин Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1912 ст.
Мать ребёнка: Ларина Вера Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ларина Вера Иосифовна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно