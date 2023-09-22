Ларин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1912 ст.

Сын: Ларин Василий Степанович

Мать ребёнка: Ларина Вера Иосифовна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Вера Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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