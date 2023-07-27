Куприянов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куприянов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1922
Дочь: Герценберг Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Ильина Ина (Ина Ольга) (Ина Ольга) Васильевна (Виллисовна)
Тесово, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
Партработник
Смерть
1922
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Туберкулёз