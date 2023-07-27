Куприянов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куприянов Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куприянов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1922

Дочь: Герценберг Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Ильина Ина (Ина Ольга) (Ина Ольга) Васильевна (Виллисовна)

Тесово, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
Партработник
Смерть
1922
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Туберкулёз
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