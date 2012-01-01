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Карбашев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1934

Дата смерти

21.05.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1934

Отец: Карбашев Иван Кузьмич

Мать: Карбашева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
18.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рига
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карбашев ?

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.05.1980
Поварово
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