Карбашев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1934
Дата смерти21.05.1980
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1934
Отец: Карбашев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
18.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рига
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карбашев ?
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.05.1980
Поварово