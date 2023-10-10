Майгуров Григорий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майгуров Григорий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1871 ст.

Дочь: Майгурова Софья Григорьевна

Мать ребёнка: Майгурова Наталья Андреевна

Место жительства
1871 ст.
Николаев, Миколаївська область
Николаевский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майгурова Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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