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Марков Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1931

Дата смерти

11.11.2019

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1931

Отец: Марков Иван Фадеевич

Мать: Маркова Феодосья Яковлевна

Рождение ребёнка
29.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вшивкова Елена Семёновна

Рождение ребёнка
04.08.1962

Дочь: Маркова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Вшивкова Елена Семёновна

Смерть
11.11.2019
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