Марков Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1931
Дата смерти11.11.2019
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1931
Отец: Марков Иван Фадеевич
Рождение ребёнка
29.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вшивкова Елена Семёновна
Рождение ребёнка
04.08.1962
Дочь: Маркова Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Вшивкова Елена Семёновна
Смерть
11.11.2019