(Шмидт) ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1912
Дата смерти26.07.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Миллер Виктор
Отец ребёнка: Миллер Христиан Карлович
с. Пахметьево Александровский район Донецкая обл.
Рождение ребёнка
06.07.1934
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Миллер Христиан Карлович
с. Пахметьево Александровский район Донецкая обл.
Рождение ребёнка
27.05.1936
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Миллер Христиан Карлович
с. Пахметьево Александровский район Донецкая обл.
Рождение ребёнка
23.02.1940
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Миллер Христиан Карлович
с. Пахметьево Александровский район Донецкая обл.
Рождение ребёнка
16.12.1954
Сын: Миллер Николай
Отец ребёнка: Миллер Христиан Карлович
с. Кузнецовка Курьинский район Алтайского края
Рождение ребёнка
07.06.1957
Дочь: Иманова Ольга
Отец ребёнка: Миллер Христиан Карлович
с. Кузнецовка Курьинский район Алтайского края
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.1975