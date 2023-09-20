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(Шмидт) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1912

Дата смерти

26.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Миллер Виктор

Отец ребёнка: Миллер Христиан Карлович

с. Пахметьево Александровский район Донецкая обл.
Рождение ребёнка
06.07.1934

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Миллер Христиан Карлович

с. Пахметьево Александровский район Донецкая обл.
Рождение ребёнка
27.05.1936

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Миллер Христиан Карлович

с. Пахметьево Александровский район Донецкая обл.
Рождение ребёнка
23.02.1940

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Миллер Христиан Карлович

с. Пахметьево Александровский район Донецкая обл.
Рождение ребёнка
16.12.1954

Сын: Миллер Николай

Отец ребёнка: Миллер Христиан Карлович

с. Кузнецовка Курьинский район Алтайского края
Рождение ребёнка
07.06.1957

Дочь: Иманова Ольга

Отец ребёнка: Миллер Христиан Карлович

с. Кузнецовка Курьинский район Алтайского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миллер Христиан Карлович

Смерть
26.07.1975
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