Duks Dahre (Дарья) Юрьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Duks Karl Peteris
Рождение ребёнка
14.05.1853
Дочь: Klapars (Duks) Lezye
Отец ребёнка: Duks Karl Peteris
Рождение ребёнка
24.09.1855
Сын: Дуккъ Фриц Карлов
Отец ребёнка: Duks Karl Peteris
Смерть
Неизвестно