Duks Dahre (Дарья) Юрьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Duks Dahre (Дарья) Юрьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Duks Karl Peteris

Рождение ребёнка
14.05.1853

Дочь: Klapars (Duks) Lezye

Отец ребёнка: Duks Karl Peteris

Рождение ребёнка
24.09.1855

Сын: Дуккъ Фриц Карлов

Отец ребёнка: Duks Karl Peteris

Смерть
Неизвестно

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