Шиховцов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
193
Дочь: Попова Антониа Константиновна
Мать ребёнка: Шиховцова Мария Ивановна
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1930
Сын: Шиховцов Николай Константинович
Мать ребёнка: Шиховцова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Иванова Галина Константиновна
Мать ребёнка: Шиховцова Мария Ивановна
Смерть
1989