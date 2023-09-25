Шиховцов Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиховцов Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
193

Дочь: Попова Антониа Константиновна

Мать ребёнка: Шиховцова Мария Ивановна

Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1930

Сын: Шиховцов Николай Константинович

Мать ребёнка: Шиховцова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Иванова Галина Константиновна

Мать ребёнка: Шиховцова Мария Ивановна

Смерть
1989
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