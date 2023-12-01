Терещенко Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Галина Николаевна

Отец ребёнка: Терещенко Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Мария Николаевна

Отец ребёнка: Терещенко Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Терещенко Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терещенко Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Терещенко Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терещенко Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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