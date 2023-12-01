Терещенко Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко Галина Николаевна
Отец ребёнка: Терещенко Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терещенко Мария Николаевна
Отец ребёнка: Терещенко Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Терещенко Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терещенко Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Терещенко Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно