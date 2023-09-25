(Воронова) Евдокия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Воронова) Евдокия Антоновна

(Воронова) Евдокия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Воронов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Павловна

Отец ребёнка: Воронов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Николай Павлович

Отец ребёнка: Воронов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Павел Павлович

Отец ребёнка: Воронов Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Воронов Павел Семенович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close