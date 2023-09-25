(Воронова) Евдокия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Воронов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Павловна
Отец ребёнка: Воронов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воронов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Воронов Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Воронов Павел Семенович